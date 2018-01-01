Финал Кубка Либертадорес вновь перенесен

Матч Ривер Плейт — Бока Хуниорс переносится второй раз за два дня.

Матч финала Копа Либертадорес между Ривер Плейтом и Бока Хуниорс в воскресенье, 25 ноября состоится. Президент Конмебол Алехандро Домингес дал понять, что встреча состоится в другую дату.

Инициатива переноса поединка исходит от Боки Хуниорс. Появилась информация, что клуб требует присуждения победы в качестве наказания за поведение болельщиков Ривер Плейта.

Отметим, что в субботу фанаты Ривер Плейта атаковали и серьезно повредили автобус Боки, в результате чего некоторые игроки получили травмы. Игра была перенесена на день.

Первая игра финала Копа Либертадорес, которая состоялась 11 ноября на стадионе Альберто Армандо, завершилась со счетом 2:2.