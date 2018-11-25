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Марадона обвинил президента Аргентины в беспорядках перед финалом Кубка Либертадорес

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Именитый аргентинец считает, что агрессивное поведение фанатов Ривер Плейта олицетворяет положение дел в стране.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Легендарный экс-футболист Диего Марадона считает, что президент Аргентины Маурисио Макри виновен в ужасных беспорядках, которые стали причиной переноса ответного матча финала Кубка Либертадорес.

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“В нашей стране дела обстоят печально. Президент обманул нас, когда пообещал, что скоро это изменится. Ситуация в Аргентине хуже, чем когда-либо - улицы переполняют ограбления, нападения и убийства.

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Я обеспокоен инцидентом, случившимся с игроками Бока Хуниорс перед матчем финала Кубка Либертадорес. Власти должны обеспечивать футболистам безопасность, а президент должен заботиться о стране, а не о своем благосостоянии“, - приводит слова Марадоны Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что легендарный Диего Марадона, возглавляющий мексиканский Дорадос, не сумел связать двух слов во время интервью, а незадолго до этого не смог справиться с собственным телефоном.

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Теги: Диего Марадона, Бока Хуниорс, Ривер Плейт, Маурисио Макри, Аргентина, Кубок Либертадорес, беспорядки
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