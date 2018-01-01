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Марадона с трудом дал интервью, издавая мычащие звуки вместо слов

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Легенде мирового футбола было сложно отвечать на вопросы журналистов.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Главный тренер мексиканского Дорадоса Диего Марадона после матча своих подопечных с Хуаресом дал интервью журналистам.

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Для легендарного аргентинца общение с прессой далось нелегко - ему было сложно подбирать слова и составлять предложения. В процессе разговора Марадона издавал мычания и нечленораздельные звуки, а многие его фразы было сложно разобрать.

Отметим, что в этом матче подопечные Марадоны одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Смотрите также, как легендарный Диего Марадона отжигал в раздевалке своего футбольного клуба.

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Теги: футбол, Диего Марадона, видео, вне игры, интервью
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