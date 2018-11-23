КОНМЕБОЛ предложила ФИФА проводить ЧМ раз в два года

Президент федерации видит в этом решении только положительные стороны.

Руководство Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) в лице президента Алехандро Домингес заявило, что организация предложила ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года. Сейчас турнир проводится с периодичностью раз в четыре года.



"Мы будем поддерживать идею ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года, а не раз в четыре. Вместо того чтобы проводить Лигу наций, мы можем устраивать соревнование каждый год. Чемпионат мира — должен быть турниром для всех.

Если изменить периодичность проведения мундиаля, игроки смогут принимать в нем участие четыре раза за карьеру, а не два. К тому же, это могло бы принесли больше денег федерации", — приводит слова Домингеса The Independent.

Ранее сообщалось, что часть матчей чемпионата мира-2022 может пройти за пределами Катара.