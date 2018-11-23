Эвра опубликовал новую версию видео с индейкой для вегетарианцев

Тушку индейки Патрис Эвра заменил на овощи.

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра продолжает публиковать странные видеоролики на своей страничке в Instagram.

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Изначально француз продемонстрировал сумасшедшее видео с сырой индейкой в честь Дня благодарения, а теперь выложил новую версию этого ролика, созданную специально для вегетарианцев.

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“Некоторые фанаты умоляли меня записать версию ролика для веганов. Прошу всех своих подписчиков хорошо относиться к веганами, ведь я хочу, чтобы все были счастливы. Поэтому вот вам новая версия моего ролика”, - написал под видео Эвра.

Ранее Патрис Эвра сообщил, что всем нужно отказываться от предложения Криштиану Роналду прийти к нему в гости на обед.