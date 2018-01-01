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СМИ: Роналду и Месси не попадут в тройку претендентов на Золотой мяч

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Конец гегемонии?
Криштиану Роналду и Лионель Месси
Криштиану Роналду и Лионель Месси
soccerinfomania.con

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду и форвард Барселоны Лионель Месси не попадут в тройку лучших на вручение Золотого мяча-2018, сообщает итальянское издание Corriere dello Sport с ссылкой на рекламный ролик, опубликованный специально для церемонии награждения.

В тройке лучших оказались Лука Модрич, Рафаэль Варан и Килиан Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Роналду не приедет на церемонию вручения Золотого мяча.

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Теги: футбол, Золотой мяч, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Рафаэль Варан, Килиан Мбаппе, Лука Модрич
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Источник: corriere.it

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