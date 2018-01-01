СМИ: Роналду и Месси не попадут в тройку претендентов на Золотой мяч

Конец гегемонии?

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду и форвард Барселоны Лионель Месси не попадут в тройку лучших на вручение Золотого мяча-2018, сообщает итальянское издание Corriere dello Sport с ссылкой на рекламный ролик, опубликованный специально для церемонии награждения.

В тройке лучших оказались Лука Модрич, Рафаэль Варан и Килиан Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Роналду не приедет на церемонию вручения Золотого мяча.