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Зинченко попробовал себя в роли Хабиба и показал удар из ММА

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Футболист замахнулся ногой на своего партнера по команде.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
mancity.com

21-летний игрок Манчестер Сити Александр Зинченко опубликовал забавную фотографию с тренировки “горожан“.

На ней украинец показывает удар ногой по своему одноклубнику Рияду Марезу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@riyadmahrez26.7 #sendmelocation

Допис, поширений Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

“Марез, пришли мне координаты“, - подписал фото Зинченко.

Данная подпись к фото уже стала известной. Ее авторство принадлежит бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову. Обращаясь к своему сопернику Конору Макгрегору, Нурмагомедов заявил: “Если ты хочешь найти меня… Пришли мне свои координаты“.

Ранее сообщалось, что Зинченко может оказаться в Фенербахче.

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Теги: футбол, ММА, Александр Зинченко, Хабиб Нурмагомедов, Манчестер Сити
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Источник: instagram.com

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