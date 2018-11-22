Зинченко попробовал себя в роли Хабиба и показал удар из ММА

Футболист замахнулся ногой на своего партнера по команде.

21-летний игрок Манчестер Сити Александр Зинченко опубликовал забавную фотографию с тренировки “горожан“.

На ней украинец показывает удар ногой по своему одноклубнику Рияду Марезу.

“Марез, пришли мне координаты“, - подписал фото Зинченко.

Данная подпись к фото уже стала известной. Ее авторство принадлежит бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову. Обращаясь к своему сопернику Конору Макгрегору, Нурмагомедов заявил: “Если ты хочешь найти меня… Пришли мне свои координаты“.

Ранее сообщалось, что Зинченко может оказаться в Фенербахче.