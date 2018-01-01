Луческу может возглавить Фенербахче
Общественность недовольна работой Луческу в сборной Турции.
Фенербахче заинтересован в сотрудничестве с главным тренером сборной Турции Мирчей Луческу, сообщает Click.ro.
По информации источника, в случае увольнения Луческу из национальной сборной, стамбульцы пригласят румынского специалиста на место главного тренера.
Сейчас Фенербахче возглавляет голландец Эрвин Куман.
Сообщается, что болельщики и журналисты очень недовольны работой Луческу в сборной Турции.
Ранее сообщалось, что Николай Шапаренко попал в сферу интересов турецкого клуба.
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