Луческу может возглавить Фенербахче

Общественность недовольна работой Луческу в сборной Турции.

Фенербахче заинтересован в сотрудничестве с главным тренером сборной Турции Мирчей Луческу, сообщает Click.ro.

По информации источника, в случае увольнения Луческу из национальной сборной, стамбульцы пригласят румынского специалиста на место главного тренера.

Сейчас Фенербахче возглавляет голландец Эрвин Куман.

Сообщается, что болельщики и журналисты очень недовольны работой Луческу в сборной Турции.

Ранее сообщалось, что Николай Шапаренко попал в сферу интересов турецкого клуба.