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Луческу может возглавить Фенербахче

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Общественность недовольна работой Луческу в сборной Турции.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
football.ua

Фенербахче заинтересован в сотрудничестве с главным тренером сборной Турции Мирчей Луческу, сообщает Click.ro.

По информации источника, в случае увольнения Луческу из национальной сборной, стамбульцы пригласят румынского специалиста на место главного тренера.

Сейчас Фенербахче возглавляет голландец Эрвин Куман.

Сообщается, что болельщики и журналисты очень недовольны работой Луческу в сборной Турции.

Ранее сообщалось, что Николай Шапаренко попал в сферу интересов турецкого клуба.

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Теги: футбол, Фенербахче, Мирча Луческу, сборная Турции по футболу
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Источник: click.ro

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