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Дрогба объявил о завершении карьеры и трогательно попрощался с болельщиками

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Ивуариец поблагодарил всех, кто помог ему достигнуть успеха.
Дидье Дрогба
Дидье Дрогба
Getty Ima

Именитый форвард Дидье Дрогба официально объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Ивуариец опубликовал на своей страничке в Twitter фото, на котором он изображен в начале своего футбольного пути, и написал трогательное прощальное письмо.

“1989 год – время, когда все началось. Глядя на это фото я думаю о 20-ти годах своей карьеры и испытываю невероятную гордость. И дело не в моих достижениях, а в том, каким человеком я стал.

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Когда кто-то будет говорить тебе, что твои мечты слишком амбициозные и заоблачные, то поблагодари этого человека и продолжай работать еще усерднее, чтобы превратить мечты в реальность.

Я хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, фанатов и клубы, которые я встретил за это время – они сделали мой путь особенным. Также огромное спасибо моей семье, поддерживающей меня во времена взлетов и падений. Я вас люблю.

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С нетерпением жду следующей главы в своей жизни и надеюсь, что Бог благословит меня также, как и во времена футбольной карьеры“, - написал Дрогба.

Ранее сообщалось, что легендарный нападающий Дидье Дрогба анонсировал свое возвращение в Челси.

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Теги: Дидье Дрогба, завершение карьеры, футбол
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