Власти Бразилии конфисковали автомобили, принадлежащие Роналдиньо
Три машины звездного экс-футболиста были конфискованы прокуратурой.
Генеральная прокуратура Бразилии конфисковала три автомобиля, которые принадлежат легендарному футболисту Роналдиньо и его брату Роберто де Ассису.
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Как сообщает Globo Esporte, у игрока конфисковали один автомобиль марки Mercedes-Benz и две машины марки BMW. Также власти конфисковали картину художника Андре Берардо.
Конфискация имущества футболиста была произведена в качестве гарантий того, что Роналдиньо оплатит штраф в размере 2 миллиона евро за нанесение экологического ущерба.
Ранее сообщалось, что у звездного Роналдиньо из-за долгов отобрали паспорт.
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