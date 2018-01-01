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Власти Бразилии конфисковали автомобили, принадлежащие Роналдиньо

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Три машины звездного экс-футболиста были конфискованы прокуратурой.
Роналдиньо
Роналдиньо
Getty Images

Генеральная прокуратура Бразилии конфисковала три автомобиля, которые принадлежат легендарному футболисту Роналдиньо и его брату Роберто де Ассису.

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Как сообщает Globo Esporte, у игрока конфисковали один автомобиль марки Mercedes-Benz и две машины марки BMW. Также власти конфисковали картину художника Андре Берардо.

Конфискация имущества футболиста была произведена в качестве гарантий того, что Роналдиньо оплатит штраф в размере 2 миллиона евро за нанесение экологического ущерба.

Ранее сообщалось, что у звездного Роналдиньо из-за долгов отобрали паспорт.

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Теги: Роналдиньо, футбол, вне игры, Бразилия, прокуратура, конфискация
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