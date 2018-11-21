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Игроки сборной Израиля проявили свои лучшие качества, спасая детей от холода

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Футболисты поступили как настоящие мужчины.
Игроки сборной Израиля
Игроки сборной Израиля
Getty Images

Игроки сборной Израиля по футболу проявили свои человеческие качества, совершив милый поступок перед матчем Лиги наций против Шотландии.

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Встреча проходила в шотландском городе Глазго, температура воздуха в котором была достаточно низкой. Дети, сопровождавшие игроков, начали замерзать во время исполнения национальных гимнов, а израильтяне решили их согреть и надели на них свои куртки.

Отметим, что матч завершился победой сборной Шотландии со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что семь игроков детской футбольной команды погибли в ДТП.

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Теги: Сборная Израиля по футболу, сборная Шотландии, футбол, дети, видео, Лига наций
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