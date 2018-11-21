Игроки сборной Израиля проявили свои лучшие качества, спасая детей от холода
Футболисты поступили как настоящие мужчины.
Игроки сборной Израиля по футболу проявили свои человеческие качества, совершив милый поступок перед матчем Лиги наций против Шотландии.
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Встреча проходила в шотландском городе Глазго, температура воздуха в котором была достаточно низкой. Дети, сопровождавшие игроков, начали замерзать во время исполнения национальных гимнов, а израильтяне решили их согреть и надели на них свои куртки.
On a chilly night in Glasgow, Israel players made sure the mascots were warm. pic.twitter.com/DdEr42j3V2— ESPN FC (@ESPNFC) 20 ноября 2018 г.
Отметим, что матч завершился победой сборной Шотландии со счетом 3:2.
Ранее сообщалось, что семь игроков детской футбольной команды погибли в ДТП.
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