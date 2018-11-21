Эвра записал сумасшедшее видео с тушкой индейки в честь Дня благодарения

Патрис Эвра под музыку целовал, кусал и шлепал сырую индейку.

Экс-игрок сборной Франции Патрис Эвра в преддверии Дня благодарения записал своеобразное видео для своих поклонников.

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37-летний игрок под рэп развлекался с тушкой индейки - главным блюдом этого праздника. Эвра целовал сырую индейку, посыпал ее солью, а также кусал и шлепал. В завершении Эвра сказал свою традиционную фразу: "Я люблю эту игру", и пожелал всем счастливого Дня благодарения.

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"Я знаю, что праздник завтра, но для мистера "Я люблю эту игру" День благодарения - каждый день. Желаю всем счастливого Дня благодарения", - написал Эвра под публикацией.

Ранее Патрис Эвра рассказал, как в отместку нагадил в бутсы Жерара Пике.