Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Эвра записал сумасшедшее видео с тушкой индейки в честь Дня благодарения

Комментариев: 0
Патрис Эвра под музыку целовал, кусал и шлепал сырую индейку.
Патрис Эвра
Патрис Эвра
Getty Images

Экс-игрок сборной Франции Патрис Эвра в преддверии Дня благодарения записал своеобразное видео для своих поклонников.

Читай также: Эвра - о Роналду: Когда он приглашает вас домой на обед, просто откажитесь

37-летний игрок под рэп развлекался с тушкой индейки - главным блюдом этого праздника. Эвра целовал сырую индейку, посыпал ее солью, а также кусал и шлепал. В завершении Эвра сказал свою традиционную фразу: "Я люблю эту игру", и пожелал всем счастливого Дня благодарения.

Читай также: Эвра: Не взрослейте, это - ловушка

"Я знаю, что праздник завтра, но для мистера "Я люблю эту игру" День благодарения - каждый день. Желаю всем счастливого Дня благодарения", - написал Эвра под публикацией.

Ранее Патрис Эвра рассказал, как в отместку нагадил в бутсы Жерара Пике.

Поделись:
Теги: Патрис Эвра, футбол, видео, прикол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь