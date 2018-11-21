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Санчес порадовал выбежавшего на поле мальчика подарками

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Юному болельщику достались футболка и бутсы Алексиса Санчеса.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Во время матча между сборными Чили и Гондураса на поле выбежал юный болельщик.

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Это случилось на 61-й минуте встречи сразу после того, как Алексис Санчес забил гол с пенальти. Мальчик подбежал к игрокам и упал на газон, а Санчес помог поклоннику уйти с поля. Когда чилиец провожал фаната, то пообещал подарить ему свою футболку.

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Санчес сдержал свое слово - после матча мальчик пришел в раздевалку команды, где получил заветную футболку, а вдобавок и бутсы игрока.

“Невинность ребенка – одна из самых чудесных вещей в жизни“, - написал Санчес в Instagram, опубликовав доказательства выполненного обещания.

Ранее сообщалось, что легендарный форвард Уэйн Руни вручил подарки двум юным фанатам после матча МЛС.

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Теги: Алексис Санчес, Сборная Чили по футболу, футбол, подарок, фанат, фото, видео
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