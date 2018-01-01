Селезнев может стать игроком Галатасарая в зимнее трансферное окно

Агент украинца уже связался со стамбульским клубом.

Нападающий турецкого клуба Акхисар Беледиеспор Евгений Селезнев в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку.

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По информации Aspor, агент 33-летнего футболиста Ахмет Булут связался с Галатасараем и предложил клубу услуги своего клиента.

Стамбульский гранд в зимнее трансферное окно планирует подписать двух форвардов, одним из которых может стать Селезнев. Решение по поводу украинца будет принимать главный тренер Галатасарая Фатих Терим.

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Контракт Селезнева с Акхисаром рассчитан до лета 2019-го года. В текущем сезоне украинец провел за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что минувшим летом руководство Акхисара не отпустило Евгения Селезнева в Галатасарай.