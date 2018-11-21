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Роналду не приедет на церемонию вручения Золотого мяча

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Футболист туринского Ювентуса впервые за 10 лет не посетит это мероприятие.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Португалец Криштиану Роналду пропустит церемонию награждения Золотого мяча. Об этом сообщают сразу несколько изданий, среди которых Gazzetta dello Sport, La Stampa и Corriere dello Sport. 

У футболиста есть привычка пропускать церемонии награждения, на которых ему не дают награду, поэтому вероятность того, что он не получит Золотой мяч, очень велика.

Ранее журналист Пальмери заявил, что Золотой мяч в этом году получит Антуан Гризманн.

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Теги: футбол, Криштиану Ронадлду, Золотой мяч
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Источник: www.gazzetta.it

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Комментариев (1)
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Jim Beam  (аноним)  21.11.2018, 15:56
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Jim Beam
Занят он. Его имеет его партнер)))).
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