Итоги группового этапа Лиги наций: кто в каком Дивизионе оказался в следующем розыгрыше
Групповой этап дебютного розыгрыша нового турнира от УЕФА завершен. Худшие команды каждой группы первых трех дивизионов (А, В, С) опускаются рангом ниже (из Лиги А в Лигу В), а лучшая команда каждой группы трех последних дивизионов (В, С, D) поднимается рангом выше.
Победители групп первого дивизиона встретятся в финале четырех, где и разыграют первый трофей Лиги наций.
Подводим итоги турнира на данный момент:
Дивизион А:
Выход в финал четырех: Португалия, Англия, Швейцария, Нидерланды
Остается в Дивизионе А: Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швейцария, Англия.
Вылет в Дивизион B: Германия, Исландия, Польша, Хорватия.
Дивизион В:
Выход в Дивизион А: Украина, Босния и Герцеговина, Дания, Швеция
Остается в Дивизионе B: Австрия, Уэльс, Чехия, Россия
Вылет в Дивизион С: Северная Ирландия, Ирландия, Турция, Словакия
Дивизион С:
Выход в Дивизион В: Финляндия, Норвегия, Сербия, Шотландия
Остается в Дивизионе С: Греция, Албания, Венгрия, Болгария, Румыния, Израиль.
Вылет в Дивизион D: Эстония, Словения, Литва, Кипр
Дивизион D:
Выход в Дивизион С: Грузия, Беларусь, Македония, Косово
Остаются в дивизионе: Казахстан, Латвия, Андорра, Сан-Марино, Мальта, Гибралтар, Лихтенштейн, Фарерские острова, Люксембург, Молдова, Азербайджан, Армения.
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