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Итоги группового этапа Лиги наций: кто в каком Дивизионе оказался в следующем розыгрыше

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Какие изменения произойдут в составах Дивизионов во втором розыгрыше Лиги наций.
Итоги группового этапа Лиги наций
Итоги группового этапа Лиги наций
Getty Images

Групповой этап дебютного розыгрыша нового турнира от УЕФА завершен. Худшие команды каждой группы первых трех дивизионов (А, В, С) опускаются рангом ниже (из Лиги А в Лигу В), а лучшая команда каждой группы трех последних дивизионов (В, С, D) поднимается рангом выше.

Победители групп первого дивизиона встретятся в финале четырех, где и разыграют первый трофей Лиги наций.

Подводим итоги турнира на данный момент:

Дивизион А:

Выход в финал четырех: Португалия, Англия, Швейцария, Нидерланды

Остается в Дивизионе А: Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швейцария, Англия. 

Вылет в Дивизион B: Германия, Исландия, Польша, Хорватия. 

Дивизион В:

Выход в Дивизион А: Украина, Босния и Герцеговина, Дания, Швеция

Остается в Дивизионе B: Австрия, Уэльс, Чехия, Россия

Вылет в Дивизион С: Северная Ирландия, Ирландия, Турция, Словакия

Дивизион С:

Выход в Дивизион В: Финляндия, Норвегия, Сербия, Шотландия

Остается в Дивизионе С: Греция, Албания, Венгрия, Болгария, Румыния, Израиль. 

Вылет в Дивизион D: Эстония, Словения, Литва, Кипр

Дивизион D:

Выход в Дивизион С: Грузия, Беларусь, Македония, Косово

Остаются в дивизионе: Казахстан, Латвия, Андорра, Сан-Марино, Мальта, Гибралтар, Лихтенштейн, Фарерские острова, Люксембург, Молдова, Азербайджан, Армения.

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Теги: футбол, Лига наций, УЕФА
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