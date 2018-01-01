Защитник Ливерпуля пытался обмануть детектор лжи
Футболист прошел интересное испытание.
Защитник сборной Голландии Вирджил Ван Дейк согласился пройти испытание на детекторе лжи.
Он признался, что любит петь, когда остается в одиночестве, а также носит пижаму.
Футболист Ливерпуля не признавался, что ел козявки и выщипывает брови, но машина мгновенно уличила Ван Дейка во лжи. Защитник понял, что правду не скроешь, и не стал врать, что ему доводилось жульничать на школьных тестах.
Ранее Ван Дейк утешил арбитра, у которого умерла мать.
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