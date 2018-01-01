Защитник Ливерпуля пытался обмануть детектор лжи

Футболист прошел интересное испытание.

Вирджил Ван Дейк Getty Images

Защитник сборной Голландии Вирджил Ван Дейк согласился пройти испытание на детекторе лжи.

Он признался, что любит петь, когда остается в одиночестве, а также носит пижаму.

Футболист Ливерпуля не признавался, что ел козявки и выщипывает брови, но машина мгновенно уличила Ван Дейка во лжи. Защитник понял, что правду не скроешь, и не стал врать, что ему доводилось жульничать на школьных тестах.

Ранее Ван Дейк утешил арбитра, у которого умерла мать.