Украина во время жеребьевки будет во второй корзине.

С последним поединком группового этапа Лиги наций определились все корзины жеребьевки Евро-2020. Все 55 национальных сборных будут разделены на 5 корзин по 10 команд и 1 корзину из 5 худших команд Европы.

Национальная сборная Украины вошла во вторую корзину. Стоит отметить, что победители групп Дивизиона А Лиги наций (Португалия, Швейцария, Нидерланды и Англия) точно попадут в группы с пятью командами в отборе на Евро-2020.

Корзина №1: Португалия, Швейцария, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша

Корзина №2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Швеция

Корзина №3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Израиль, Болгария, Шотландия

Корзина №4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Грузия, Литва, Словения.

Корзина №5: Армения, Азербайджан, Беларусь, Гибралтар, Казахстан, Косово, Люксембург, Македония, Молдова, Фарерские острова.

Корзина №6: Мальта, Андорра, Латвия, Лихтенштейн, Сан-Марино