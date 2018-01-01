Товарищеские матчи: Марокко победил Тунис, Украина и Турция сыграли вничью

Вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей.

В мире состоится ряд товарищеских матчей, с расписанием и результатами которых вы сможете ознакомиться в этой статье:

14 ноября

Швейцария – Катар 0:1

15 ноября

Узбекистан – Ливан 0:0

Иран – Тринидад и Тобаго 1:0

Польша – Чехия 0:1

Израиль – Гватемала 7:0

Германия – Россия 3:0

Ирландия – Северная Ирландия 0:0

Англия – США 3:0

Перу – Эквадор 0:2

16 ноября

Япония – Венесуэла 1:1

Палестина – Пакистан 2:1

ОАЭ – Боливия 0:0

Саудовская Аравия – Йемен 1:0

Уругвай – Бразилия 0:1

17 ноября

Аргентина – Мексика 2:0

Чили – Коста-Рика 2:3

Гондурас – Панама 1:0

Австралия – Южная Корея 1:1

Иордания – Индия 2:1

18 ноября



Испания – Босния и Герцеговина 1:0

19 ноября



Оман – Бахрейн 2:1

Исландия – Катар 2:2

20 ноября

Австралия – Ливан 3:0

Япония – Кыргызстан 4:0

Узбекистан – Южная Корея 0:4

Китай – Палестина 1:1

ОАЭ – Йемен 2:0

Иран – Венесуэла 1:1

Нигерия – Уганда 0:0

Южная Африка – Парагвай 1:1

Иордания – Саудовская Аравия 1:1

Тунис – Марокко 0:1

Украина – Турция 0:0

21:00 Албания – Уэльс

21:30 Бразилия – Камерун

21:45 Италия – США

22:00 Франция – Уругвай

21 ноября

02:00 Аргентина – Мексика

02:30 Перу – Коста-Рика

03:00 Панама – Эквадор

03:00 Сальвадор – Гаити

03:00 Чили – Гондурас