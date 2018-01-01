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Товарищеские матчи: Марокко победил Тунис, Украина и Турция сыграли вничью

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Вашему вниманию расписание и результаты товарищеских матчей.
Товарищеские матчи: расписание и результаты матчей
Товарищеские матчи: расписание и результаты матчей
ФФУ

В мире состоится ряд товарищеских матчей, с расписанием и результатами которых вы сможете ознакомиться в этой статье:

14 ноября

Швейцария – Катар 0:1

15 ноября

Узбекистан – Ливан 0:0
Иран – Тринидад и Тобаго 1:0
Польша – Чехия 0:1
Израиль – Гватемала 7:0
Германия – Россия 3:0
Ирландия – Северная Ирландия 0:0
Англия – США 3:0
Перу – Эквадор 0:2

16 ноября

Япония – Венесуэла 1:1
Палестина – Пакистан 2:1
ОАЭ – Боливия 0:0
Саудовская Аравия – Йемен 1:0
Уругвай – Бразилия 0:1

17 ноября

Аргентина – Мексика 2:0
Чили – Коста-Рика 2:3
Гондурас – Панама 1:0
Австралия – Южная Корея 1:1
Иордания – Индия 2:1

18 ноября
 
Испания – Босния и Герцеговина 1:0

19 ноября
 
Оман – Бахрейн 2:1
Исландия – Катар 2:2

20 ноября

Австралия – Ливан 3:0
Япония – Кыргызстан 4:0
Узбекистан – Южная Корея 0:4
Китай – Палестина 1:1
ОАЭ – Йемен 2:0
Иран – Венесуэла 1:1
Нигерия – Уганда 0:0
Южная Африка – Парагвай 1:1
Иордания – Саудовская Аравия 1:1
Тунис – Марокко 0:1
Украина – Турция 0:0
21:00 Албания – Уэльс
21:30 Бразилия – Камерун
21:45 Италия – США
22:00 Франция – Уругвай

21 ноября

02:00 Аргентина – Мексика
02:30 Перу – Коста-Рика
03:00 Панама – Эквадор
03:00 Сальвадор – Гаити
03:00 Чили – Гондурас

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Теги: футбол, товарищеские матчи, сборная Украины по футболу
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