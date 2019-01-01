Мотта: Моуринью ищет врага в футболе
Итальянец описал философию бывшего тренера.
Бывший игрок Интера Тьяго Мотта рассказал о Жозе Моуринью.
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“У Жозе есть две стороны. Он счастлив, когда побеждает, и очень злится, если проигрывает. Даже если команда играла хорошо, но проиграла - он будет злой.
Моуринью не ищет красоты в футболе, он ищет врага. Если врага нет, то он его придумает сам.
Иногда он скандалит, чтобы просто освежить атмосферу“, - цитирует Мотту Goal.
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