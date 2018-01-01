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Журналист Пальмери: Говорят, что Золотой мяч получит Гризманн

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Француз может выиграть награду.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Золотой мяч 2018 года может выграть футболист мадридского Атлетико и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн.

Об этом сообщил журналист Танкреди Пальмери.

“Некоторые инсайдеры говорят, что Золотой мяч получит Гризманн, посмотрим“, - написал Пальмери на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее, Эден Азар назвал молодого таланта ПСЖ главным претендентом на Золотой мяч.

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Теги: футбол, Антуан Гризманн, Золотой мяч, Атлетико, сборная Франции по футболу
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Источник: twiter.com

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