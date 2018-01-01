Журналист Пальмери: Говорят, что Золотой мяч получит Гризманн
Француз может выиграть награду.
Золотой мяч 2018 года может выграть футболист мадридского Атлетико и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн.
Об этом сообщил журналист Танкреди Пальмери.
“Некоторые инсайдеры говорят, что Золотой мяч получит Гризманн, посмотрим“, - написал Пальмери на своей странице в соцсети Twitter.
Some insiders saying that Ballon d'Or went to Griezmann, let's see— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 20 ноября 2018 г.
Ранее, Эден Азар назвал молодого таланта ПСЖ главным претендентом на Золотой мяч.
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