Лев - о ничьей с Нидерландами: В конце матча нас наказали

Наставник сборной Германии прокомментировал исход матча Лиги наций против Нидерландов.

Сборная Германии упустила победу над Нидерландами в матче Лиги наций. Немцы, имея преимущество в два мяча, в конце встречи пропустили и позволили голландцам завершить матч вничью - 2:2.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал игру своих подопечных.

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“Жаль, что мы сыграли вничью, в конце матча нас наказали. Мы понимали, что Нидерланды будут отыгрываться и бросят все силы в атаку. Наша молодая команда не сумела с этим справиться и мы за это расплатились.

Конечно, мы разочарованы, что не смогли выиграть, но в целом могу сказать, что уходящий год был все же позитивным, а не негативным“, - приводит слова Лева Goal.

Отметим, что сборная Германии не выиграла ни одного матча Лиги наций и вылетела в Дивизион B, а Нидерланды пробились в плей-офф турнира. На нашем сайте вы можете посмотреть все результаты матчей Лиги наций и турнирные таблицы.