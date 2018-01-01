Наставник брестского Динамо рассказал, за что выгнали Милевского

Артем Милевский и Алексей Гаврилович были выгнаны из команды за пьянку в бане.

Главный тренер брестского Динамо Марцел Личка рассказал, почему клуб принял решение выгнать Артема Милевского и Алексея Гавриловича из команды.

Читай также: Алло, Шпиля? Милевский с бокалом шампанского уволил тренера Динамо-Брест

"У нас были два выходных. Я находился в Чехии, а когда вернулся, Алексей Шпилевский (экс-тренер Динамо - прим.ред.). сказал, что мы без Савицкого, Милевского и Гавриловича. Я спросил: "Почему?". И он рассказал, что они пили в бане.

Читай также: Милевский после расставания с Динамо-Брест оторвался в ночном клубе

В тот момент я был поражен: "Это сумасшествие! Зачем?!". Савицкий забил и отдал голевую, Милевский являлся лидером команды. Он был лучшей десяткой во всем чемпионате Беларуси. Я не видел здесь игрока на его позиции лучше Артема, но решение принималось без моего ведома", - приводит слова Лички by.tribuna.com.

Напомним, украинский форвард Артем Милевский покинул брестское Динамо в середине минувшего лета, но не стал раскрывать причины своего ухода.

Позже украинец подписал контракт с венгерским клубом Кишварда.