Наставник брестского Динамо рассказал, за что выгнали Милевского
Главный тренер брестского Динамо Марцел Личка рассказал, почему клуб принял решение выгнать Артема Милевского и Алексея Гавриловича из команды.
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"У нас были два выходных. Я находился в Чехии, а когда вернулся, Алексей Шпилевский (экс-тренер Динамо - прим.ред.). сказал, что мы без Савицкого, Милевского и Гавриловича. Я спросил: "Почему?". И он рассказал, что они пили в бане.
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В тот момент я был поражен: "Это сумасшествие! Зачем?!". Савицкий забил и отдал голевую, Милевский являлся лидером команды. Он был лучшей десяткой во всем чемпионате Беларуси. Я не видел здесь игрока на его позиции лучше Артема, но решение принималось без моего ведома", - приводит слова Лички by.tribuna.com.
Напомним, украинский форвард Артем Милевский покинул брестское Динамо в середине минувшего лета, но не стал раскрывать причины своего ухода.
Позже украинец подписал контракт с венгерским клубом Кишварда.
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