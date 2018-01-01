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Наставник брестского Динамо рассказал, за что выгнали Милевского

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Артем Милевский и Алексей Гаврилович были выгнаны из команды за пьянку в бане.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Главный тренер брестского Динамо Марцел Личка рассказал, почему клуб принял решение выгнать Артема Милевского и Алексея Гавриловича из команды.

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"У нас были два выходных. Я находился в Чехии, а когда вернулся, Алексей Шпилевский (экс-тренер Динамо - прим.ред.). сказал, что мы без Савицкого, Милевского и Гавриловича. Я спросил: "Почему?". И он рассказал, что они пили в бане.

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В тот момент я был поражен: "Это сумасшествие! Зачем?!". Савицкий забил и отдал голевую, Милевский являлся лидером команды. Он был лучшей десяткой во всем чемпионате Беларуси. Я не видел здесь игрока на его позиции лучше Артема, но решение принималось без моего ведома", - приводит слова Лички by.tribuna.com.

Напомним, украинский форвард Артем Милевский покинул брестское Динамо в середине минувшего лета, но не стал раскрывать причины своего ухода.

Позже украинец подписал контракт с венгерским клубом Кишварда.

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Теги: Артем Милевский, Динамо-Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол
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