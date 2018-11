Ван Дейк утешил арбитра матча Германия - Нидерланды, у которого умерла мать

Сборная Нидерландов совершила фантастический камбэк в матче Лиги наций против Германии, благодаря которому сумела выйти в плей-офф турнира.

В конце встречи произошел трогательный инцидент с участием игрока сборной Голландии Вирджила Ван Дейка и главного арбитра встречи Овидиу Хацегана. У судьи недавно умерла мать, и после финального свистка он не сдержал эмоций и разрыдался. К нему подошел Ван Дейк, обнял его и успокоил.

Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle Virgil van Dijk went towards him to comfort him, while crying. This is beautiful.



pic.twitter.com/NnHJMGCCGO