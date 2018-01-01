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Тите - о Неймаре: Он лидер на поле и герой в раздевалке

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Тренер сборной Бразилии поделился своим мнением относительно звездного форварда национальной команды.
Неймар
Неймар
Getty Images

Главный тренер сборной Бразилии Тите в преддверии товарищеского матча с Камеруном поделился своим мнением по поводу Неймара, который является капитаном команды.

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“Капитанская повязка - это не награда, а большая ответственность. Я хотел, чтобы он был более открыт с прессой, и я доволен тем, как он справляется со своей ролью. Неймар - настоящий лидер на поле и главный герой в раздевалке.

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Когда ты - капитан команды, то ты должен уметь преподносить себя. Однажды он пришел на пресс-конференцию со своим сыном, чтобы показать свою человеческую сторону. Думаю, пока у него все получается, и все у нас складывается хорошо“, - приводит слова Тите FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что Неймар вошел в тройку лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии.

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Теги: Неймар, Тите, сборная Бразилии по футболу, футбол, капитан
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