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Германия - Нидерланды 2:2 видео голов и обзор матча Лиги наций

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Нидерланды совершили фантастический камбэк, благодаря которому пробились в плей-офф турнира.

Германия - Нидерланды: видео голов и обзор матча Лиги наций
Германия - Нидерланды: видео голов и обзор матча Лиги наций
Getty Images

Германия принимала сборную Голландии в матче Лиги наций. Для хозяев поля на кону был лишь престиж, однако Нидерланды боролись за право выхода в плей-офф турнира, который пройдет будущим летом в Португалии.

Немцы до 85-й минуты встречи вели в счете 2:0, однако гости совершили потрясающий камбэк и за 5 минут сравняли счет. Эта ничья позволит Нидерландам сыграть в финальной стадии турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Германия - Нидерланды:

Германия – Нидерланды 2:2
Голы: Вернер, 9, Сане, 19 – Промес, 85, Ван Дейк, 90

Германия: Нойер – Рюдигер, Хуммельс, Зюле – Керер, Киммих, Кроос, Шульц – Гнабри (Мюллер, 67), Вернер (Ройс, 63), Сане (Горецка, 80)

Нидерланды: Силлессен – Тете, де Лигт, ван Дейк, Блинд – де Роон, Ф. де Йонг, Вейналдум (Вильена, 60) – Промес, Депай, Бабель (Дилросун, 45 (Л. де Йонг, 66))

Предупреждения: Хуммельс (14), Кроос (52), Киммих (68) – Вейналдум (38)

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