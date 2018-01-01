Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Определились все участники плей-офф Лиги наций

Комментариев: 0
Матчи плей-офф Лиги наций пройдут в Португалии.
Стали известны все участники плей-офф Лиги наций
Стали известны все участники плей-офф Лиги наций
Getty Images

Завершился групповой этап Лиги наций в дивизионе А. Победители своих групп завоевали право сыграть в плей-офф турнира.

По итогам группового этапа в полуфинал вышли сборные Голландии, Швейцарии, Англии и Португалии.

Жеребьевка команд состоится 3 декабря 2018 года, а сами матчи за звание победителя Лиги наций пройдут в Португалии в период с 5 по 9 июня 2019 года. 

Победитель турнира получит 7,5 миллиона евро, финалист – 6,5 миллиона. За третье место полагается 5,5 миллиона евро, за четвертое – 4,5 миллиона.

Кроме этого, при проведении жеребьевки квалификации Евро-2020 эти сборные попадут в отборочные группы с пятью командами, а не с шестью.

Напомним, на нашем сайте можно ознакомиться со всеми результатами матчей Лиги наций, а также с полными турнирными таблицами.

Поделись:
Теги: Лига наций, плей-офф, Сборная Швейцарии по футболу, сборная Нидерландов по футболу, сборная Англии по футболу, сборная Португалии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь