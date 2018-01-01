Определились все участники плей-офф Лиги наций

Матчи плей-офф Лиги наций пройдут в Португалии.

Завершился групповой этап Лиги наций в дивизионе А. Победители своих групп завоевали право сыграть в плей-офф турнира.

По итогам группового этапа в полуфинал вышли сборные Голландии, Швейцарии, Англии и Португалии.

Жеребьевка команд состоится 3 декабря 2018 года, а сами матчи за звание победителя Лиги наций пройдут в Португалии в период с 5 по 9 июня 2019 года.

Победитель турнира получит 7,5 миллиона евро, финалист – 6,5 миллиона. За третье место полагается 5,5 миллиона евро, за четвертое – 4,5 миллиона.

Кроме этого, при проведении жеребьевки квалификации Евро-2020 эти сборные попадут в отборочные группы с пятью командами, а не с шестью.

Напомним, на нашем сайте можно ознакомиться со всеми результатами матчей Лиги наций, а также с полными турнирными таблицами.