Экс-тренер сборной Аргентины может возглавить национальную команду Китая

Хорхе Сампаоли получил выгодной предложение от сборной Китая.

Известный тренер Хорхе Сампаоли, который до недавнего времени возглавлял сборную Аргентины, может продолжить карьеру в Азии.

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Как сообщает La Cuarta, в услугах 58-летнего специалиста заинтересована сборная Китая. Главный тренер китайской команды Марчелло Липпи покинет пост в феврале и должность будет свободной.

Федерация футбола Китая уже связалась с представителями Сампаоли и предложила ему контракт, рассчитанный до 2021 года, с годовым окладом в размере 17 миллионов евро.

Напомним, Хорхе Сампаоли покинул сборную Аргентины после провала на чемпионате мира-2018 в России.