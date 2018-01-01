Марадона бурно отпраздновал выход своей команды в полуфинал второй лиги Мексики
Мексиканский клуб Дорадос одержал победу над Сакатекас Минерос со счетом 1:0 в четвертьфинальном матче Апертуры.
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По итогам этой встречи Дорадос вышел в полуфинал плей-офф. Успех своих подопечных бурно отпраздновал главный тренер Дорадоса Диего Марадона. Аргентинец танцевал и пел песни в раздевалке вместе с игроками, а также обнимал своих подопечных.
🔥 ¡Explotó el vestidor Dorado y vamos #ConElPezPorLaFinal! 💛 pic.twitter.com/Jp2On50jiC— #ConElPezPorLaFinal (@Dorados) 18 ноября 2018 г.
Отметим, что если Дорадос дойдет до финала и выиграет плей-офф, то выйдет в высшую лигу Мексики.
Напомним, Диего Марадона возглавил Дорадос в сентябре этого года.
Недавно аргентинец уснул во время матча, однако его разбудил телефон, но он не сумел ответить на звонок.
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