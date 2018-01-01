Венгер описал футбол будущего

Французские специалист считает, что через несколько лет роботы могут заменить тренеров.

Экс-тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер рассказал, каким, по его мнению, будет выглядеть футбол в будущем.

Читай также: Венгер опровергнул слухи о назначении в Милан

“Однажды на свете появится президент, который предложит определять тех, кто будет выходить на замену, с помощью голосования в соцсетях.

Но худшее в этом, что крайних взглядов придерживается меньшинство, а не большинство. Это похоже на проблему демократии, где присутствует диктатура меньшинства.

Но я - представитель старой школы, и не смог бы смириться с таким решением.

Это не для меня. У меня есть то, что я называю интуицией. Я вырос, доверяя тому, что вижу своими глазами.

Вполне возможно, что через 20 лет вместо тренеров будут сидеть роботы“ - сказал Венгер в интервью изданию beIN Sports.