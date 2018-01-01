Нападающий сборной Швейцарии повторил достижение Беланова

Харис Сеферович забил хет-трик в ворота бельгийцев.

Форвард сборной Швейцарии по футболу Харис Сеферович забил три мяча в ворота сборной Бельгии в рамках Лиги наций (5:2).

Таким образом, он стал первым футболистом, который смог оформить три гола в официальном матче со сборной Бельгии с 1986 года и повторил достижение форварда Динамо и сборной СССР Игоря Беланова, который в 1/8 финала чемпионата мира тоже забил бельгицам 3 мяча.

Вашему вниманию турнирные таблицы Лиги наций.