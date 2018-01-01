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Швейцария - Бельгия 5:2 видео голов и обзор матча

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Швейцария героически обыграла Бельгию и вышла в Финал четырех Лиги наций.

Подопечные Владимира Петковича провели фантастический поединок, в котором забили целых пять мячей бронзовому призеру чемпионата мира (5:2).

Швейцария - Бельгия 5:2
Голы: Родригес, 26 (с пенальти), Сеферович, 31, 44, 84, Эльведи, 62 — Т. Азар, 2, 17

Швейцария: Зоммер — Мбабу, Эльведи, Клозе, Родригес — Фернандеш, Фройлер (Закария, 79), Джака, Цубер (Бенито, 87) — Шакири — Сеферович (Айети, 90+3)

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Компани, Бойята — Менье (Ориги, 90), Тилеманс, Витсель, Шадли (Батшуайи, 65) — Т. Азар, Мертенс, Э. Азар

Предупреждения: Джака, Мбабу, Сеферович. 

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Теги: сборная Бельгии, сборная Швейцарии, Лига наций
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