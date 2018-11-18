Сарри рассказал, как ему довелось играть против Блохина.

В тот день Маурицио испытал настоящий ужас.

Главный тренер лондонского Челси Маурицио Сарри рассказал о своей игровой карьере и памятном матче против сборной СССР.

Я очень хорошо запомнил товарищеский матч против сборной Советского Союза в 1976-м. Они играли во Флоренции потому, что были там на сборах. На них были футболки с надписями “СССР”, а моим прямым соперником был Олег Блохин, который стал обладателем “Золотого мяча” в 1975-м. Это была катастрофа! Он был невероятно быстр и просто неудержим”,- цитирует Сарри официальный сайт Челси.

Напомним, что его команда является единственной непобежденной среди топ-5 лиг в этом сезоне.