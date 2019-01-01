Португалия примет финальную стадию Лиги наций

В июне 2019 года в Португалии пройдет финальная часть Лиги наций.

Первый финал Лиги наций состоится в Португалии в июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Для проведения турнира португальцы предложили стадионы Драгау в Порту и Афонсу Энрикеш в Гимарайнше.

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Официально проведение турнира в Португалии будет закреплено на собрании Исполнительного комитета организации, которое состоится 3 декабря в Дублине. В этот же день будет проведена жеребьевка финальной части турнира.

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Помимо Португалии, в проведении финального турнира Лиги Наций были заинтересованы Италия и Польша. Поскольку они все выступали в одной группе A3, то победитель получал право проведения финала.

Полуфинальные матчи Лиги Наций состоятся 5 и 6 июня. Матч за третье место и финал, который определит первого победителя Лиги Наций, пройдут 9 июня.

Напомним, Португалия набрала 7 очков в 3-х матчах и гарантировала себе первое место в группе. Таким образом, Португалия стала первой сборной, которая пробилась в полуфинал Лиги наций. Все результаты Лиги наций можно посмотреть здесь.

Вашему вниманию также турнирные таблицы Лиги наций.