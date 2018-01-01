Болт: До конца месяца я подпишу контракт с футбольным клубом

Легендарный легкоатлет готов покончить с футбольной карьерой, если не подпишет контракт.

Восьмикратный чемпион мира по легкой атлетике Усэйн Болт заявил, что в ближайшее время примет решение о своей футбольной карьере.

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"У меня много предложений от разных клубов. Я хочу выбрать то, которое больше всего мне подходит.

Я приму решение до конца ноября. Я либо подпишу контракт с клубом, либо забуду о своей мечте стать футболистом", - цитирует Болта NBC Sports.

Напомним, ямайский спринтер Усэйн Болт некоторое время играл в австралийском клубе Сентрал Кост Маринерс, и даже забил свой дебютный гол.

Болт вел переговоры с австралийским клубом о заключении профессионального контракта, однако стороны не сумели договориться и ямаец покинул Австралию.

Также Болт получил предложение от мальтийского клуба, но не принял его.