Нашей сборной остался один поединок отбора на Евробаскет-2019.

Женская сборная Украины по баскетболу добыла разгромную победу над Болгарией в отборе на чемпионат Европы 2019.

Украинки спокойно начали игру, планомерно нарасчивая свое премиущество. Как результат, подопечныем Горана Бошковича на большой перерыв с преимуществом в 10 очков.

Прорыв случился в третьей четверти- гости выиграли 10-минутный отрезок со счетом 24:5 и окончательно сняли все вопросы о победителе матча.

В сборной Украины самой результативной традиционно стала Алина Ягупова – 26-летняя уроженка Днепра провела на площадке почти 35 минут и набрала 32 очка (13 из 19 с игры, 10 из 13 с линии штрафных).

В последнем матче квалификации на чемпионат Европы сборная Украины 21 ноября на выезде сыграет Испанией.

Болгария – Украина 60:86 (15:21, 15:19, 5:24, 25:22)

Украина: Ягупова (35 + 6 передач + 5 подборов + 4 перехвата + 1 блок-шот), Удоденко (14 + 5 подборов + 5 передач), Мосс (11 + 4 подбора + 4 перехвата + 3 передачи - 4 потери), Науменко (11 + 6 подборов + 3 передачи), Горобец (0) - старт, Белоцерковская (7 + 4 передачи), Уро-Ниле (4 + 6 подборов), Радулович (3 + 5 подборов), Рымаренко (2), Ольховик (2), Самбурская (0).