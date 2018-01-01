Куман: Понравилось то, как мы доминировали над чемпионами мира

Главный тренер Нидерландов остался доволен игрой своих подопечных.

Сборная Нидерландов обыграла Францию (2:0) и оставила себе шансы на первое место в группе, а с ним и выход в финал четырех.

"То, как мы играли в этом матче, то, как мы доминировали над чемпионами мира – это что-то невероятное! В самом начале встречи было очень тяжело, потом они перестали прессинговать и поменяли схему. Лучшей похвалы для нашей сборной не придумать.

Мы контролировали игру и знали, что нужно было делать. Полностью заслужили победу. Могли, пожалуй, забить больше, но Льорис был чертовски хорош. Отличный результат, но главное – качество игры. Это именно то, что мы хотим видеть", – сказал Куман.

Напомним, матч Лиги Наций между сборными Нидерландов и Франции завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.