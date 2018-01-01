Экс-игроки Динамо продемонстрировали свои знания в русском мате

Айила Юссуф и Пап Диакате мило побеседовали в одной из соцсетей.

Экс-футболист киевского Динамо Айила Юссуф опубликовал свое фото в социальную сеть Instagram.

Еще один бывший игрок “бело-синих“ Пап Диакате не выдержал, и решил забавно прокомментировать снимок бывшего партнера по команде.

Сенегалец отправил много смайликов, и добавил: “Су*а б**дь“.

Юссуф не растерялся, и ответил: “За**ал ты, макака“.

Айила Юссуф и Пап Диакате выступали за киевское Динамо в период с 2007-2011 годов.