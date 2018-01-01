Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-игроки Динамо продемонстрировали свои знания в русском мате

Комментариев: 0
Айила Юссуф и Пап Диакате мило побеседовали в одной из соцсетей.
Айила Юссуф
Айила Юссуф
readfootball.com

Экс-футболист киевского Динамо Айила Юссуф опубликовал свое фото в социальную сеть Instagram.

Еще один бывший игрок “бело-синих“ Пап Диакате не выдержал, и решил забавно прокомментировать снимок бывшего партнера по команде.

Сенегалец отправил много смайликов, и добавил: “Су*а б**дь“.

Юссуф не растерялся, и ответил: “За**ал ты, макака“.

Айила Юссуф и Пап Диакате выступали за киевское Динамо в период с 2007-2011 годов.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо Киев, Айила Юссуф, Пап Диакате
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.instagram.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь