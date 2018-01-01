Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Марадона заснул во время матча своей команды, но его разбудил телефон

Комментариев: 0
Новые технологии не для легендарного аргентинца.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Главный тренер Дорадоса Диего Марадона дремал во время матча против Минероса в чемпионате Мексики.

Но в один момент, услышав телефонный звонок, аргентинец захотел ответить на него прямо во время матча, но у него не получилось.

Ранее сообщалось, что Марадона отпраздновал победу своей команды веселыми танцами в раздевалке.

Поделись:
Теги: футбол, Диего Марадона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: twiter.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь