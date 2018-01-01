Марадона заснул во время матча своей команды, но его разбудил телефон

Новые технологии не для легендарного аргентинца.

Главный тренер Дорадоса Диего Марадона дремал во время матча против Минероса в чемпионате Мексики.

Но в один момент, услышав телефонный звонок, аргентинец захотел ответить на него прямо во время матча, но у него не получилось.

Diego Maradona casually took a call in the middle of coaching a Dorados game ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/6t6ST9gjsk — ESPN FC (@ESPNFC) 15 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что Марадона отпраздновал победу своей команды веселыми танцами в раздевалке.