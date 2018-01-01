Марадона заснул во время матча своей команды, но его разбудил телефон
Новые технологии не для легендарного аргентинца.
Главный тренер Дорадоса Диего Марадона дремал во время матча против Минероса в чемпионате Мексики.
Но в один момент, услышав телефонный звонок, аргентинец захотел ответить на него прямо во время матча, но у него не получилось.
Diego Maradona casually took a call in the middle of coaching a Dorados game ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/6t6ST9gjsk— ESPN FC (@ESPNFC) 15 ноября 2018 г.
Ранее сообщалось, что Марадона отпраздновал победу своей команды веселыми танцами в раздевалке.
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