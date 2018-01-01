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Тренер сборной Хорватии: Мы показали лучшую игру и заслужили победу над Испанией

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Златко Далич поделился своими эмоциями от победы своих подопечных над сборной Испании в Лиге наций.
Златко Далич
Златко Далич
instagram.com/daliczlatko/

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу своих подопечных над Испанией в компенсированное время в матче Лиги наций.

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“Мы добились награды в виде победы благодаря компактности, борьбе и усердной работе. Владение мяча – это не наша игра. Мы много оборонялись и рассчитывали на быстрые контратаки. Мы пробежали 123 километра, это высочайший уровень. 

Мы показали свою лучшую игру и заслужили победу над Испанией. Мы склонили судьбу в свою сторону и взяли три очка. Матч был ярким: пять голов при полных трибунах.

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Последняя минута войдет в историю - мы атаковали всей командой. Было странно видеть, что два игрока сборной Испании остались в одиночестве в центральном круге. Вся команда была готова выбежать на поле, чтобы защитить ворота в случае контратаки“, - приводит слова Далича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Смотрите также видео голов матча Хорватия - Испания.

Напомним, уже сегодня сборная Украины проведет свой заключительный матч в рамках Лиги наций. Наша команда сыграет со Словакией. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этой встречи.

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Теги: сборная Хорватии по футболу, Златко Далич, сборная Испании по футболу, Лига наций, футбол
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