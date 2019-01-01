Босния и Финляндия поднялись на Дивизион выше в Лиге наций

Босния и Герцеговина стала второй после Украины победительницей группы в Дивизионе В.

Сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с Австрией на выезде (0:0), что позволило обеспечить первое место в группе 3 и выход в элитный дивизион Лиги наций. В случае неудач в отборе на Евро-2020 Босния также станет соперником Украины в борьбе за путевку на чемпионат Европы через Лигу наций.

Сборная Финляндии, хоть и уступила с минимальным счетом Греции (0:1), но сохранила первую строчку и гарантировала выход в Лигу B.

Нужно также отметить, что Северная Ирландия и Эстония понизились в классе по итогам игрового дня.