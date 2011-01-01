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Немецкие фанаты закидали бумагой игрока сборной России

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Константин Рауш попал в немилость к болельщикам сборной Германии.
Константин Рауш
Константин Рауш
Getty Images

Сборная Германии играет с Россией в товарищеском матче на стадионе Ред Булл-Арена - Центральштадион.

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В конце первого тайма произошел неприятный инцидент - немецкие фанаты закидали бумагой защитника сборной России Константина Рауша, который до 2011 года выступал в молодежных национальных командах Германии, а с 2017 года защищает цвета сборной России.

На данный момент Германия и Россия отыграли первый тайм. Немцы ведут в матче со счетом 3:0.

Напомним, что уже завтра, 16 ноября, сборная Украины встретится со Словакией в рамках Лиги наций. Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этой встречи.

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Теги: сборная России по футболу, сборная Германии по футболу, товарищеский матч, футбол, фанаты
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