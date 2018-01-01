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Роналду сделал предложение своей возлюбленной

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Девушка ответила согласием.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
goal.com

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес после двух лет отношений официально помолвлены.

Португалец сделал предложение своей девушке, на что она ответила согласием, сообщает Daily Mail со ссылкой на португальское издание Correio da Manha.

“Немногие знают детали. Джорджина уже примерила несколько свадебных платьев“, - прокомментировал новость анонимный источник.

Ранее сообщалось, что Роналду вместе с Джорджиной посетил Королевский театр.

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Теги: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, вне игры
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Источник: Daily Mail

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