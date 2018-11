Защитника Депортиво Кали Хуана Себастьяна Кинтеро чуть не убили после матча.

После победы его над Депортиво Пасто (1:0) футболист с братом вернулся со стадиона домой.

Читай также: В Бразилии нашли тело футболиста, которого жестко пытали перед смертью

“Я услышал, как кто-то постучал окно. Там стоял человек с пушкой, который готовился выстрелить в меня. У меня заняло две или три секунды, чтобы среагировать на ситуацию, и я прибавил скорость. Парень на мотоцикле постучал в окно, направил оружие на меня и сказал: “Я убью тебя, сукин сын“.

Читай также: Легенда Ливерпуля поведал историю о том, как впервые убил человека

К счастью, его выстрел попал в дверь, и не задел меня или брата. Кто это был и что произошло - установит следствие. Единственное, что я увидел - это форма Депортиво Кали“, - рассказал Кинтеро репортерам.

Motorcycle gunmen opened fire on Dep. Cali centre back Juan Sebastián Quintero's car last night after Cali beat Pasto 1-0 but were knocked out of the title race in a game in which players were pelted with eggs.



Teammates Nicolás Benedetti and Jeison Angulo also received threats.