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Колумбийского фуболиста едва не убили после матча

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Игроку угрожал киллер.
Хуан Себастьяна Кинтеро
Хуан Себастьяна Кинтеро
eltiempo.com

Защитника Депортиво Кали Хуана Себастьяна Кинтеро чуть не убили после матча.

После победы его над Депортиво Пасто (1:0) футболист с братом вернулся со стадиона домой.

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“Я услышал, как кто-то постучал окно. Там стоял человек с пушкой, который готовился выстрелить в меня. У меня заняло две или три секунды, чтобы среагировать на ситуацию, и я прибавил скорость. Парень на мотоцикле постучал в окно, направил оружие на меня и сказал: “Я убью тебя, сукин сын“.

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К счастью, его выстрел попал в дверь, и не задел меня или брата. Кто это был и что произошло - установит следствие. Единственное, что я увидел - это форма Депортиво Кали“, - рассказал Кинтеро репортерам.

Кроме того, Кинтеро и его партнеры по комнде - Николас Бенедетти и Жейсоном Ангуло добавили, что все трое получали угрозы от неизвестного мужчины, но удалили эти сообщения, потому что сочли их нормальными для известных игроков.

По ходу матча против Депортиво Пасто фанаты закидали футболистов яйцами. 

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Теги: футбол, чемпионат Колумбии по футболу, вне игры
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Источник: twitter.com

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