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Севилья выразила соболезнования Феллайни в связи с потерей волос

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Новая прическа бельгийца вызвала фурор в футбольном мире.
Маруан Феллайни
Маруан Феллайни
Getty Images

Испанская Севилья эмоционально отреагировала на смену имиджа полузащитника Манчестер Юнайтед Маруана Феллайни, который расстался со своей пышной шевелюрой.

“В этот грустный для всего футбола день, мы присоединяемся ко всей футбольной общественности и чувствуем опустошение“, - написали представители клуба в соцсети Twitter.

Ранее сообщалось, что невеста Роналду всех обманула, рассказав о смене имиджа.

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Теги: футбол, Маруан Феллайни, Севилья
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Источник: twiter.com

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