Севилья выразила соболезнования Феллайни в связи с потерей волос

Испанская Севилья эмоционально отреагировала на смену имиджа полузащитника Манчестер Юнайтед Маруана Феллайни, который расстался со своей пышной шевелюрой.

“В этот грустный для всего футбола день, мы присоединяемся ко всей футбольной общественности и чувствуем опустошение“, - написали представители клуба в соцсети Twitter.

We join the rest of the footballing world in expressing our devastation on such a sad day for the game https://t.co/qtPmFHNqYm