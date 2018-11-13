Роскошный гол Ибрагимовича с дальней дистанции был признан лучшим в МЛС
Великий швед отправил мяч в сетку с 40 метров.
Великолепный гол форварда Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича в ворота Лос-Анджелеса (4:3) был признан лучшим в сезоне МЛС.
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Этот гол был забит шведом с дальней дистанции - расстояние до ворот составляло 40 метров. Отметим, что это был дебютный гол Ибрагимовича в Америке.
Ранее сообщалось, что нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович доказал, что может абсолютно все.
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