Месси - самый высокооплачиваемый футболист, из топ-10 - четверо выступает в Китае
Известный журналист Танкреди Палмери опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира, который основан на его данных.
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По информации Палмери, самым высокооплачиваемым игроком является лидер Барселоны Лионель Месси, на втором месте - Криштиану Роналду, а замыкает тройку Неймар.
Стоит отметить, что пять игроков из топ-10 выступает в азиатских лигах.
ТОП-10 самых высокооплачиваемых игроков мира:
1. Лионель Месси (Барселона) – 40 миллионов евро
2. Криштиану Роналду (Ювентус) – 31 миллион евро
3. Неймар (ПСЖ) – 30 миллионов евро
4. Андрес Иньеста (Виссел Кобе) – 25 миллионов евро
5. Оскар (Шанхай Теллэйс) – 24 миллиона евро
6. Алексис Санчес (Манчестер Юнайтед) – 22,5 миллиона евро
7. Антуан Гризманн (Атлетико) – 20 миллионов евро
8. Халк (Шанхай Теллэйс) – 20 миллионов евро
9. Хавьер Маскерано (Хэбэй Чайна Форчун) – 19 миллионов евро
10. Габи (Аль-Садд) – 19 миллионов евро
Ранее сообщалось, что юный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе - самый дорогой футболист в мире.
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