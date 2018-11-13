Семь игроков детской футбольной команды погибли в ДТП
Ужасное происшествие произошло в Перу.
В Перу около города Чачапояс в воскресенье, 11 ноября, произошла страшная авария, в которой погибли игроки детского футбольного клуба.
Читай также: Хоккеисты Днепра оказали первую помощь детям, попавшим в ДТП
Как сообщает Еl Nacional, автобус, перевозивший детей на очередной матч регионального турнира, сошел с дороги и упал в пропасть. В результате падения автобуса погибли семь игроков, а еще 11 юных футболистов были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
На данный момент из больницы уже выписали двоих пострадавших, остальные находятся в клинике под присмотром врачей. Полиция начала расследование произошедшей аварии.
Ранее сообщалось, что аргентинский футболист стал виновником ДТП со смертельным исходом.
Полная версия правил