Семь игроков детской футбольной команды погибли в ДТП

Ужасное происшествие произошло в Перу.

В Перу погибли 7 детей в результате аварии urdupoint.com

В Перу около города Чачапояс в воскресенье, 11 ноября, произошла страшная авария, в которой погибли игроки детского футбольного клуба.

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Как сообщает Еl Nacional, автобус, перевозивший детей на очередной матч регионального турнира, сошел с дороги и упал в пропасть. В результате падения автобуса погибли семь игроков, а еще 11 юных футболистов были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

На данный момент из больницы уже выписали двоих пострадавших, остальные находятся в клинике под присмотром врачей. Полиция начала расследование произошедшей аварии.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист стал виновником ДТП со смертельным исходом.