Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Семь игроков детской футбольной команды погибли в ДТП

Комментариев: 1
Ужасное происшествие произошло в Перу.
В Перу погибли 7 детей в результате аварии
В Перу погибли 7 детей в результате аварии
urdupoint.com

В Перу около города Чачапояс в воскресенье, 11 ноября, произошла страшная авария, в которой погибли игроки детского футбольного клуба.

Читай также: Хоккеисты Днепра оказали первую помощь детям, попавшим в ДТП

Как сообщает Еl Nacional, автобус, перевозивший детей на очередной матч регионального турнира, сошел с дороги и упал в пропасть. В результате падения автобуса погибли семь игроков, а еще 11 юных футболистов были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

На данный момент из больницы уже выписали двоих пострадавших, остальные находятся в клинике под присмотром врачей. Полиция начала расследование произошедшей аварии.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист стал виновником ДТП со смертельным исходом.

Поделись:
Теги: Перу, футбол, ДТП, смерть
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
flacon9havi    13.11.2018, 19:03
Оценка:  0
flacon9havi
Бідні діти.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь