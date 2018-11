В Ирландии игроки жестоко избили судью после матча

Скандальный инцидент произошел после матча Объединенной лиги союзных республик Ирландии между Маллингар Таун и Хорлипом (3:1).

Футболисты были недовольны решениями главного арбитра встречи Дэниеля Свини и избили его. В результате у судьи сломана челюсть и нос.

"Мы ошарашены таким жестоким нападением на одного из наших судей, у него сломана челюсть с обеих сторон, также он получил еще один перелом немного выше, у него сломана кость под глазом и поврежден нос", – приводит слова президента Объединенной лиги Ирландии Пола О'Брайена BBC.

