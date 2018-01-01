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В Ирландии игроки жестоко избили судью после матча

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Арбитру сломали нос и челюсть.
Даниэль Свини после матча Маллингар Таун – Хорлип
Даниэль Свини после матча Маллингар Таун – Хорлип
bbc.com

Скандальный инцидент произошел после матча Объединенной лиги союзных республик Ирландии между Маллингар Таун и Хорлипом (3:1).

Футболисты были недовольны решениями главного арбитра встречи Дэниеля Свини и избили его. В результате у судьи сломана челюсть и нос.

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"Мы ошарашены таким жестоким нападением на одного из наших судей, у него сломана челюсть с обеих сторон, также он получил еще один перелом немного выше, у него сломана кость под глазом и поврежден нос", – приводит слова президента Объединенной лиги Ирландии Пола О'Брайена BBC.

Ранее сообщалось, что звездный форвард ПСЖ Неймар обвинил арбитра матча в проявлении неуважения к нему.

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Теги: футбол, Ирландия, судья, вне игры, избиение, драка, фото
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