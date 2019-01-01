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Ибрагимович: Для возвращения в Европу мне нужен вызов

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Швед прокомментировал свое возможное возвращение в один из европейских чемпионатов.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Футболист Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович высказался о возможном возвращении в один из европейских клубов.

“Я пока не знаю, что буду делать дальше. Да, многие европейские клубы интересуются мной, но я счастлив здесь. Я люблю свою жизнь и свою семью.

Мне нужен вызов, причина для возвращения. Я не хочу переходить куда-то лишь потому, что я Златан Ибрагимович“, - цитирует шведского футболиста издание L’Equipe.

Ранее сообщалось, что Ибрагимовичем интересуется Милан, Манчестер Юнайтед и мадридский Реал.

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Теги: футбол, Златан Ибрагимович, МЮ, Лос Анджелес Гэлакси, Милан, Реал
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Источник: lemonde.fr

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